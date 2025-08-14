Συνελήφθη στην Αθήνα 41χρονος δραπέτης των φυλακών Λάρισας - Real.gr

Quantcast
Συνελήφθη στην Αθήνα 41χρονος δραπέτης των φυλακών Λάρισας

14:00, 14/08/2025
Συνελήφθη στην Αθήνα 41χρονος δραπέτης των φυλακών Λάρισας

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνέλαβαν στις 7 Αυγούστου στην Αθήνα ένα 41χρονο δραπέτη από τις φυλακές Λάρισας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος στις 17 Νοεμβρίου του 2022 απέδρασε από το νοσοκομείο Λάρισας όπου είχε μεταφερθεί για νοσηλεία από τις φυλακές Λάρισας.

Ο 41χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης 21 ετών και 11 μηνών, για σύσταση συμμορίας, ληστεία κατά συρροή και συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Ακόμα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής που του είχε επιβληθεί, για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

