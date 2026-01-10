Συρία: Ο στρατός βομβαρδίζει τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπιού - Ζητεί από τους Κούρδους μαχητές να παραδοθούν - Real.gr

Ο στρατός της Συρίας κάλεσε σήμερα τους Κούρδους μαχητές που παραμένουν σε συνοικία του Χαλεπιού να παραδοθούν, αφού επανέλαβε τους βομβαρδισμούς προκειμένου να τους εκδιώξει από την περιοχή έπειτα από πολλές ημέρες συγκρούσεων.

Οι συγκρούσεις αυτές μεταξύ των Κούρδων και του συριακού στρατού ξέσπασαν την Τρίτη στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων.

Πρόκειται για τις πιο σοβαρές εχθροπραξίες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και κάποιες συνοικίες του Χαλεπιού.

Εξάλλου λόγω των συγκρούσεων δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, με τον ΟΗΕ να εκτιμά σε τουλάχιστον 30.000 τον αριθμό των εκτοπισμένων οικογενειών.

Νωρίς χθες Παρασκευή οι συριακές αρχές κήρυξαν εκεχειρία, επισημαίνοντας ότι θα επιτραπεί στους Κούρδους μαχητές που βρίσκονται περικυκλωμένοι από τις συριακές δυνάμεις στις συνοικίες Σέιχ Μάκσουντ και Ασραφίεχ να απομακρυνθούν προς τη βορειοανατολική Συρία και την αυτόνομη κουρδική ζώνη.

Μάλιστα οι αρχές μετέφεραν στην περιοχή λεωφορεία για την απομάκρυνση των μαχητών. Ωστόσο οι Κούρδοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε «παράδοση» και δήλωσαν ότι θέλουν να υπερασπιστούν τις συνοικίες τους.

Στη συνέχεια ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει τον βομβαρδισμό «στρατιωτικών θέσεων» στη Σέιχ Μάκσουντ, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Αργά χθες ανταποκριτής του AFP έκανε λόγο για βομβαρδισμούς με βαρύ πυροβολικό και για πυροβολισμούς.

«Η μοναδική επιλογή που μένει στα ένοπλα στοιχεία στην περιοχή της Σέιχ Μάκσουντ στο Χαλέπι είναι να παραδοθούν αμέσως, με τα όπλα στο χέρι, στο πιο κοντινό σημείο ελέγχου του στρατού με αντάλλαγμα εγγυήσεις για τη ζωή και την προσωπική ασφάλειά τους», τόνισε σήμερα το πρωί το συριακό υπουργείο Άμυνας.

Ο στρατός προειδοποίησε ότι «θα αντιμετωπίσει με αυστηρότητα και θα καταστρέψει οποιαδήποτε πηγή πυρών προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής και να προστατεύσει τους κατοίκους».

Απομακρύνσεις

Οι συγκρούσεις αυτές ξέσπασαν την ώρα που οι Κούρδοι και η συριακή κυβέρνηση προσπαθούν να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία που σύναψαν τον Μάρτιο η οποία προβλέπει την ένταξη των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης και της ένοπλης πτέρυγάς της, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στο νέο συριακό κράτος.

Στο Telegram οι SDF ανακοίνωσαν ότι στη διάρκεια της νύκτας ο συριακός στρατός εξαπέλυσε επίθεση «με ισχυρή κάλυψη από άρματα μάχης και άγριους βομβαρδισμούς του πυροβολικού», επαναλαμβάνοντας ότι «συνεχίζουν να αντιστέκονται».

Από την πλευρά της η κρατική συριακή τηλεόραση κατηγόρησε τους Κούρδους ότι εξαπέλυσαν drones εναντίον συνοικιών του Χαλεπιού.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επεσήμανε ότι από τα πυρά του στρατού σκοτώθηκε ένα 10χρονο κορίτσι, ενώ έκανε λόγο για πολλές εκτοξεύσεις ρουκετών από τους Κούρδους αντάρτες με στόχο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο ανατολικό Χαλέπι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τις συγκρούσεις σκοτώθηκαν σε διάστημα δύο ημερών επτά μέλη του συριακού στρατού.

Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας οι συριακές ένοπλες δυνάμεις επέτρεψαν στους αμάχους που επιθυμούσαν να απομακρυνθούν από τις δύο κουρδικές συνοικίες του Χαλεπιού να ακολουθήσουν δύο «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» από τις 14:00 ως τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Εξάλλου η συριακή κυβέρνηση, δια μέσου του υπουργείου Θρησκείας, ανακοίνωσε ότι άνοιξε 20 τεμένη για την υποδοχή 400 οικογενειών εκτοπισμένων «λόγω της κλιμάκωσης».

Διπλωματική πηγή δήλωσε χθες στο AFP ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ βρίσκεται «καθ’ οδόν προς τη Δαμασκό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ