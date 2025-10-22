Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας - Real.gr

Η λειτουργία της θα ακολουθεί τα πρότυπα της διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση ανταπόκριση στις εξελίξεις.

Τη σύσταση Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τη συμμετοχή καθηγητών από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπροσώπων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου κ.α. ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκειας συνέντευξης Τύπου.

Η επιτροπή, τον συντονισμό της οποίας θα αναλάβει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, αποτελείται από τους:

– Χαράλαμπο Μπιλλίνη – καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

– Σπύρο Κρήτα – καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής ΑΠΘ

– Αθηνά Τραχήλη – κτηνίατρος, πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και γενική γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων στον τομέα των Ελεύθερων Επαγγελματιών Κτηνιάτρων

– Γεώργιο Φθενάκη – καθηγητής Φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των ζώων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

– Μαριλένα Φιλιππιτζή – επίκουρη καθηγήτρια κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

– Κατερίνα Μαρίνου – αναπληρώτρια διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς και η κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, το οποίο θα θεσμοθετηθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, αυστηρότατες κυρώσεις σε όσους διακινούν εμβόλια, δεν τηρούν τα μέτρα κλπ.

Η λειτουργία της θα ακολουθεί τα πρότυπα της διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση ανταπόκριση στις εξελίξεις.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη τής συνεχούς παρακολούθησης των επιδημιολογικών δεδομένων και της στενής συνεργασίας με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση νέων εστιών. Θα προωθεί την άμεση εφαρμογή μέτρων με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ θα επιδιώκεται η νομοθετική θωράκιση του πλαισίου, ώστε τα μέτρα να υλοποιούνται με ευελιξία και χωρίς καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων, μέσω ταχύτερων διαδικασιών αποζημίωσης, με δυνατότητα προκαταβολών και γρήγορης καταβολής των ενισχύσεων. Ωστόσο, δεν θα επιδοτείται η παραβατικότητα, όπως τονίστηκε, κάτι που σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομους εμβολιασμούς δεν θα δικαιούνται αποζημίωση. Για την αποτροπή παραβάσεων, θεσπίζεται αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων, ενώ ενισχύεται η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τις εισαγγελικές Αρχές.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση του προσωπικού στο πεδίο για αποτελεσματικότερη επιτήρηση, διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων και εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Τέλος, στο πλαίσιο της υγειονομικής διαχείρισης, προβλέπεται η έγκαιρη ταφή ή καύση των ζώων που θανατώνονται εντός 72 ωρών, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διασποράς της νόσου και να προστατεύεται η δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 357.000 ζώα.

Προσέθεσε ότι στόχος είναι η αποφυγή ενός lock down καθώς και ο χαρακτηρισμός της χώρας ως «ενδημική», ενώ αναφορικά με τις πληρωμές σημείωσε ότι «πρόθεσή μας είναι να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Στόχος μας να διαφυλάξουμε τους έντιμους παραγωγούς».

Σε ό,τι αφορά στις καταβολές χρημάτων στους κτηνοτρόφους ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες θα καταβληθούν 46 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για ζωοτροφές λόγω εγκλεισμού των ζώων εξαιτίας των ζωονόσων, ενώ είπε ότι έχουν εγκριθεί επιπλέον 10 εκατ. ευρώ που θα δοθούν τις αμέσως επόμενες μέρες για τα θανατωθέντα ζώα.

Μέχρι σήμερα, όπως τόνισε, έχουν διατεθεί και 40 εκατ. ευρώ για πληρωμές για τα ζώα που έχουν θανατωθεί, ενώ έχουν εγκριθεί επί πλέον 12 εκατ. ευρώ, τα οποία όπως είπε ο ίδιος, θα διατίθενται με βάση τους καταλόγους που αποστέλλουν οι περιφέρειες της χώρας.

«Κινητοποιήσαμε την ΕΛΑΣ με την οποία έχουμε στενή συνεργασία στο πεδίο καθώς και όλες τις αρμόδιες αρχές» είπε ο κ. Τσιάρας προσθέτοντας πως «έχουμε παραπέμψει στη Δικαιοσύνη κάθε παραβατική συμπεριφορά και κάθε καταγγελία που αφορά μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων» ενώ «έχουμε ζητήσει από τις κατά τόπους περιφερειακές και δημοτικές Αρχές -όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία- την υπόδειξη χώρων για υγειονομική ταφή των ζώων που θανατώνονται».

Ερωτηθείς για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή και τις σημερινές συλλήψεις 37 ατόμων από την ΕΛΑΣ για παράνομες επιδοτήσεις ,ο κ. Τσιάρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Το θέμα της κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ είμαστε έτοιμοι να το πάμε μέχρι το τέλος».

Από την πλευρά του ο επιστημονικός επικεφαλής της εθνικής επιστημονικής επιτροπής για τη διαχείριση και τον έλεγχο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, Χαράλαμπος Μπιλλίνης σημείωσε ότι μέχρι σήμερα «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Ευρωπαϊκή Ένωση». προσθέτοντας ότι «ο αγώνας που κάνουμε είναι να μην γίνει η χώρα ενδημική», γιατί θα χρειαστούν 10-12 χρόνια για να αποχαρακτηριστεί «ενώ θα υπάρξει πρόβλημα με τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων κ.ά.»

Τέλος, αναφορικά με τους παράνομους εμβολιασμούς, ο πρύτανης προσέθεσε ότι αποτελεί «μια παράνομη πράξη», υπογραμμίζοντας ότι και να γίνει σε ένα ζώο εμβόλιο αυτό δεν θα νοσήσει αλλά μπορεί να κολλήσει ένα άλλο ζώο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ