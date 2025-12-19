Τέμπη: Νέα αναβολή στη δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας - Real.gr

Συγγενείςτων θυμάτων αντέδρασαν έντονα στη νέα διακοπή, αλλά και στο αίτημα δικηγόρων των κατηγορούμενων να αποβληθεί η πολιτική αγωγή για δικονομικούς λόγους.
Πιο αναλυτικά, διεκόπη για άλλη μια φορά η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον σταθμό Θεσσαλονίκης, λίγο πριν την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη.
«Είναι η 5η φορά που ερχόμαστε εδώ και δεν προχωράμε στην ουσία της υπόθεσης για διαδικαστικούς λόγους», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.
«Απαιτώ τον σεβασμό από την απέναντι πλευρά, γιατί μας ειρωνεύονται μέσα στο δικαστήριο», τόνισε ο Π. Ρούτσι, πατέρας θύματος.
Κατηγορούμενοι είναι o πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar.
Μετά από πολλές διακοπές της έδρας προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα που έθεσαν οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής τελικά, η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 9 Ιανουαρίου του 2026.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων ζήτησαν την αποβολή της πολιτικής αγωγής για δικονομικούς λόγους, προκαλώντας την οργή των συγγενών.
«Είναι η 5η φορά που ερχόμαστε… για να ερχόμαστε και να ακούμε για παραλείψεις και ολιγωρίες, προκειμένου ποτέ να μην μάθουμε τι συνέβη», τόνισε ο Ηλ. Παπαγγελής.
«Οι παρεμβάσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι οργιώδεις. Απέναντι σε αυτές τις παρεμβάσεις, εμείς παλεύουμε μέχρι τέλους», δήλωσε η Ζ. Κωνσταντοπούλου.
«Όσο και αν πιέζονται, όσο και αν τους πιέζουν πρέπει να καταλάβουν εισαγγελέας και δικαστής ότι εξυπηρετούν το κοινό δίκαιο αίσθημα και τη δικαιοσύνη», τόνισε από την πλευρά του ο Κυρ. Βελόπουλος.
Τον Νοέμβριο η δίκη είχε αναβληθεί έπειτα από αντιδράσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας.