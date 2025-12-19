Τέμπη: Νέα αναβολή στη δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας - Real.gr

Στις 9 Ιανουαρίου 2026 θα συνεχιστεί η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγγενείςτων θυμάτων αντέδρασαν έντονα στη νέα διακοπή, αλλά και στο αίτημα δικηγόρων των κατηγορούμενων να αποβληθεί η πολιτική αγωγή για δικονομικούς λόγους.

Πιο αναλυτικά, διεκόπη για άλλη μια φορά η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον σταθμό Θεσσαλονίκης, λίγο πριν την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη.

«Είναι η 5η φορά που ερχόμαστε εδώ και δεν προχωράμε στην ουσία της υπόθεσης για διαδικαστικούς λόγους», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

«Απαιτώ τον σεβασμό από την απέναντι πλευρά, γιατί μας ειρωνεύονται μέσα στο δικαστήριο», τόνισε ο Π. Ρούτσι, πατέρας θύματος.

Κατηγορούμενοι είναι o πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar.

Μετά από πολλές διακοπές της έδρας προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα που έθεσαν οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής τελικά, η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 9 Ιανουαρίου του 2026.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων ζήτησαν την αποβολή της πολιτικής αγωγής για δικονομικούς λόγους, προκαλώντας την οργή των συγγενών.

«Είναι η 5η φορά που ερχόμαστε… για να ερχόμαστε και να ακούμε για παραλείψεις και ολιγωρίες, προκειμένου ποτέ να μην μάθουμε τι συνέβη», τόνισε ο Ηλ. Παπαγγελής.

«Οι παρεμβάσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι οργιώδεις. Απέναντι σε αυτές τις παρεμβάσεις, εμείς παλεύουμε μέχρι τέλους», δήλωσε η Ζ. Κωνσταντοπούλου.

«Όσο και αν πιέζονται, όσο και αν τους πιέζουν πρέπει να καταλάβουν εισαγγελέας και δικαστής ότι εξυπηρετούν το κοινό δίκαιο αίσθημα και τη δικαιοσύνη», τόνισε από την πλευρά του ο Κυρ. Βελόπουλος.

Τον Νοέμβριο η δίκη είχε αναβληθεί έπειτα από αντιδράσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας.