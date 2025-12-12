Τετ α τετ του Μητσοτάκη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο - Real.gr

Quantcast
Τετ α τετ του Μητσοτάκη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο

19:20, 12/12/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, María Angela Holguín Cuéllar συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Holguín ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Tufan Erhürman.

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης Άτυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

