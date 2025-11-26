«Θα ξαναπάω στη Ρόδο να τον φέρω στην κούτα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας - Real.gr

Συντετριμμένος είναι ο πατέρας του 19χρονου στρατιωτικού, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας (26/11) έχασε τη ζωή του, όταν κατά τη διάρκεια άσκησης στο πεδίο βολή εξερράγη χειροβομβίδα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Κοντά του ήταν και ένας ακόμα ΕΠΟΠ επιλοχίας 39 ετών, παντρεμένος, με 2 παιδιά, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο άκουσμα της έκρηξης η κινητοποίηση μεγάλη. Άμεσα διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο πατέρας του άτυχου νεαρού, συγκλονισμένος δήλωσε ότι σήμερα μίλησαν στο τηλέφωνο και «ήταν χαρούμενος».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πατέρα του 19χρονου στρατιωτικού:

«Το παιδί δυστυχώς ‘έφυγε’. Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να την δούνε με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα. Χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήτανε, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων».

Οι δύο στρατιωτικοί συμμετείχαν σε διαδικασία ελέγχου πυρομαχικών λίγο πριν την έναρξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ρίψη χειροβομβίδων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μία χειροβομβίδα απασφάλισε κατά τη μεταφορά, προκαλώντας την φονική έκρηξη.

Έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για αστοχία υλικού ή ανθρώπινο λάθος.

Ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του καταγόταν από το Ηράκλειο. Ήταν γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ Τυμπακίου, ενώ η αδελφή του υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο νεαρός είχε μετακινηθεί στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες πριν για την εκπαίδευση, γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό. Είχε ιδιαίτερο δέσιμο με το αντικείμενο, καθώς ο παππούς του είχε υπηρετήσει ως πυροτεχνουργός στο ίδιο στρατόπεδο, γεγονός που του ενέπνεε υπερηφάνεια.

Πώς συνέβη το δυστύχημα στο στρατόπεδο της Ρόδου

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί έλαβαν εντολή να επιθεωρήσουν τα πυρομαχικά που θα χρησιμοποιούνταν από τη μονάδα.

Ανάμεσα στον οπλισμό υπήρχαν και αμυντικές χειροβομβίδες. Κατά τη μεταφορά ή τον έλεγχο μίας από αυτές, φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε η περόνη, με αποτέλεσμα η χειροβομβίδα να εκραγεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο 39χρονος επιλοχίας ακρωτηριάστηκε στο δεξί χέρι και φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, όμως παραμένει σε επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν τιτάνια μάχη για να τον σταθεροποιήσουν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς στο STAR, τα δύο πιθανά σενάρια είναι είτε αστοχία υλικού είτε λανθασμένη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας. Όπως είπε, από τη στιγμή που αφαιρεθεί η περόνη, ο χειριστής έχει μόνο 4-5 δευτερόλεπτα για να αντιδράσει πριν πυροδοτηθεί η εκρηκτική ύλη.