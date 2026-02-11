Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολικό συγκρότημα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Περιστατικό βίας σημειώθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Θύμα της επίθεσης ήταν ένας 16χρονος μαθητής, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συνομηλίκων του αμέσως μετά το σχόλασμα.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, οι νεαροί επιτέθηκαν στον 16χρονο, τον έσπρωξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και συνέχισαν να τον χτυπούν. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του υλικού, ο μαθητής διακρίνεται να προσπαθεί να ξεφύγει, τρέχοντας μακριά από τους δράστες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία ούτε από τον ίδιο τον 16χρονο ούτε από την οικογένειά του.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο:




