Θεσσαλονίκη: «Άκουσα θόρυβο σαν πυροβολισμό» - Μάρτυρας περιγράφει πώς το ΙΧ της 24χρονης «καρφώθηκε» σε 15 οχήματα - Real.gr

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει το τροχαίο της 24χρονης στη Θεσσαλονίκης η οποία διέλυσε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία.

Στο Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη παραπέμφθηκε η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που τα ξημερώματα της Παρασκευής προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα οχήματα, αλλά και καταστήματα. Σε βάρος της, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Ο Γιάννης ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, όπου περιέγραψε πως άκουσε έναν θόρυβο που τον παρομοίασε με «πυροβολισμό».

«Μόλις είχα σχολάσει από την καφετέρια, κατέβαινα με μια συνάδελφο και ακούσαμε ένα μπαμ σαν πυροβολισμό, σαν κάδο που έπεφτε αλλά συνεχόμενο. Όταν γυρνάω βλέπω το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και δύο-τρία κατεστραμμένα οχήματα. Μίλησα και στα τέσσερα κορίτσια, κυρίως με την οδηγό μιλούσα γιατί αυτή βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Όλες ήταν σε σοκ αλλά η οδηγός ήταν μέσα στην ταραχή και ανησύχησε για τη φίλη της που ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μέχρι που ήρθε το ασθενοφόρο και την πήρε. Εύχομαι τα κορίτσια να είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά.