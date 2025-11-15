Θεσσαλονίκη: Ανήλικες επιτέθηκαν σε συνομήλικες τους – Συλλήψεις και για τους γονείς τους - Real.gr

Στη σύλληψη έξι ανηλίκων για σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση από κοινού, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή, αλλά και των γονέων τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, χθες το βράδυ οι νεαρές επιτέθηκαν σε δύο συνομήλικες τους, τις οδήγησαν σε πυλωτή οικοδομής και ασκήσαν σωματική βία, ενώ παράλληλα τις εξύβριζαν. Δύο από τις δράστιδες βιντεοσκόπησαν τις επιθέσεις με κινητά τηλέφωνα, ενώ μία εξ αυτών αφαίρεσε το κινητό μιας από τις παθούσες.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ