Θεσσαλονίκη: Πατέρας άρπαξε τα παιδιά του από τον παιδικό σταθμό και εξαφανίστηκε - BINTEO - Real.gr

Αναστάτωση επικράτησε σε παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής.

Ένας 49χρονος πατέρας, που βρίσκεται σε διάσταση με την 44χρονη σύζυγό του το τελευταία διάστημα, πήγε στον παιδικό σταθμό όπου βρίσκονταν τα παιδιά του 2 και 4 ετών αντίστοιχα, έσπασε την πόρτα και μπήκε στην αίθουσα.

Στην συνέχεια, άρπαξε τα δύο παιδιά και άρχισε να τρέχει. Οι γονείς άλλων παιδιών που ήταν εκείνη την στιγμή από έξω προσπάθησαν να τον σταματήσουν χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει, όπως αναφέρει το Mega.

Ωστόσο ο άνδρας κατάφερε και ξέφυγε. Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία αλλά και την μητέρα των παιδιών η όποια ήταν στην εργασία της εκτός Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής η γυναίκα δεν έχει καταθέσει μήνυση. Το νομικό πλαίσιο μπερδεύει την υπόθεση καθώς το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και όχι χωρισμένο.