Θεσσαλονίκη : Πορεία διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό - Real.gr

Συγκέντρωση στο Άγαλμα του Βενιζέλου και πορεία διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό πραγματοποίησαν δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, συνταξιούχοι και φοιτητές.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και αντιπροσωπείες αγροτών, που τέθηκαν στην κορυφή της πορείας με αγροτικά αυτοκίνητα.

‘Αλλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Καμάρα από κόμματα και κινήσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, η οποία στο ύψος της πλατείας Αγίας Σοφίας ακολούθησε την πορεία των Εργατικών Σωματείων στην κάθοδο τους προς την οδό Τσιμισκή.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του προϋπολογισμού και υπέρ των αγροτών και κρατούσαν πανό με συνθήματα για κοινωνική δικαιοσύνη και για ειρήνη. Από την οδό Τσιμισκή, ανέβηκαν και πάλι την πλατεία Αριστοτέλους, όπου και ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση τους απέναντι από το ‘Αγαλμα του Βενιζέλου.