Το «Avatar: Fire and Ash» σπάει το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων - Real.gr

Η ταινία «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, μόλις 18 ημέρες μετά την κυκλοφορία της.

Οι πωλήσεις εισιτηρίων περιλαμβάνουν 306 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά της Αμερικής και 777,1 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, φτάνοντας συνολικά τα 1,083 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το τρίτο μέρος της σειράς ξεπέρασε το συγκεκριμένο ορόσημο λίγο πιο αργά από το «Avatar: The Way of Water» (2022), το οποίο μπήκε στο «κλαμπ του δισεκατομμυρίου» σε μόλις 14 ημέρες, ενώ το «Avatar» του 2009 σε 17.