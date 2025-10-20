Το Ισραήλ επέστρεψε τουλάχιστον 135 ακρωτηριασμένες σορούς Παλαιστινίων - Real.gr

Ακρωτηριασμένες ήταν τουλάχιστον 135 από τις σορούς Παλαιστινίων που επέστρεψε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Μάλιστα όπως δήλωσαν στην εφημερίδα Guardian αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας της Γάζας κάποιες από αυτές τις σορούς φέρονται να προέρχονταν από ένα διαβόητο κέντρο κράτησης, για το οποίο υπήρχε πληθώρα καταγγελιών για βασανιστήρια και θανάτους υπό κράτηση.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας, δρ. Μουνίρ αλ-Μπουρς, και ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, όπου εξετάζονται οι σοροί, δήλωσαν ότι ένα έγγραφο που βρέθηκε μέσα σε κάθε σάκο πτωμάτων έδειχνε ότι όλες οι σοροί προέρχονταν από τη Σντε Τεϊμάν, μία στρατιωτική βάση στην έρημο Νεγκέβ, όπου, σύμφωνα με φωτογραφίες και μαρτυρίες οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι ήταν φυλακισμένοι σε κλουβιά, με δεμένα μάτια και χειροπέδες, αλυσοδεμένοι σε νοσοκομειακά κρεβάτια και αναγκασμένοι να φορούν πάνες.

«Οι ετικέτες των εγγράφων μέσα στις σακούλες πτωμάτων είναι γραμμένες στα εβραϊκά και αναφέρουν σαφώς ότι τα λείψανα κρατούνταν στη Σντε Τεϊμάν», δήλωσε ο Μπουρς. «Οι ετικέτες έδειχναν επίσης ότι σε μερικά από αυτά είχαν πραγματοποιηθεί εξετάσεις DNA», προσέθεσε.

Μάλιστα ορισμένες από τις φωτογραφίες των πτωμάτων που είδε η εφημερίδα Guardian – οι οποίες δεν μπορούν να δημοσιευθούν – δείχνουν πολλά από τα θύματα με δεμένα μάτια και τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, ενώ σε μία ένα σχοινί δεμένο γύρω από τον λαιμό ενός άνδρα.

Στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς ορισμένων από τους ομήρους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής παραδώσει τα πτώματα 150 Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.