Το ΠΑΣΟΚ για την απώλεια του ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Γιώργου Κασιμάτη - Real.gr

Στην ανεξίτηλη παρακαταθήκη που αφήνει ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Κασιμάτης, για τη νομική επιστήμη και το κράτος δικαίου με το έργο και τη διδασκαλία του, αναφέρεται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πύρινος ομιλητής, διετέλεσε νομικός σύμβουλος και συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου την δεκαετία του 1980. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Συνταγματική Αναθεώρηση της περιόδου 1985-1986. Υπηρέτησε με συνέπεια το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία», σημειώνει. «Η συμβολή του στη νομική επιστήμη, πραγματικά ανεκτίμητη, η διδασκαλία και το έργο αποτελούν ανεξίτηλη παρακαταθήκη για το νομικό κόσμο και το κράτος δικαίου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.