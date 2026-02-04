Τουρκία: H εισαγγελία ζητά επιπλέον 20 χρόνια φυλάκιση για τον Ιμάμογλου - Τον κατηγορεί και για «κατασκοπεία» - Real.gr

Η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ζήτησε ποινή κάθειρξης 15 έως 20 ετών για τέσσερις υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο έρευνας για «πολιτική κατασκοπεία».

Η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία διώκεται είναι ξεχωριστή από τη βασική κατηγορία περί σειράς αδικημάτων διαφθοράς για τα οποία η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζητά ποινή κάθειρξης για τον Ιμάμογλου άνω των 2.400 ετών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα φερόμενα αδικήματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο κατηγορητήριο διαπράχθηκαν μεταξύ 2019 και 2025 και αφορούν τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά τη σύλληψή του, πέρυσι τον Μάρτιο. καθώς και τους Χουσεΐν Γκιουν, Νετζατί Οζκάν και τον γνωστό στην Τουρκία αντιπολιτευόμενο δημοσιογράφο Μερντάν Γιανταδάγ.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας κατά του Ιμάμογλου για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος», εντός της οποίας προστέθηκαν οι κατηγορίες περί κατασκοπείας. Το κατηγορητήριο διαβιβάστηκε στο 25ο Κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης για αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο 160 σελίδων της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, περιγράφεται ένα διεθνές ψηφιακό δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης για πολιτική κατασκοπεία και χειραγώγηση εκλογών.

Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει νέα κατηγορία πολιτικής κατασκοπείας από το φθινόπωρο του 2025, καθώς η έρευνα δείχνει ότι η προεκλογική του ομάδα συνδέεται με βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών και επιχειρηματία που φέρεται να συλλέγει και διαρρέει προσωπικά δεδομένα ψηφοφόρων μέσω εφαρμογών του δήμου, με σκοπό τη διεθνή υποστήριξη για την υποψηφιότητά του στην προεδρία.

Ο Ιμάμογλου, που βρίσκεται ήδη στη φυλακή από Μάρτιο 2025 λόγω κατηγοριών για διαφθορά και προσβολή εισαγγελέα, αρνείται όλες τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει πολιτικά προσχηματικές. Η δίκη για τις 142 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκοπείας, έχει οριστεί για 9 Μαρτίου 2026.