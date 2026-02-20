Τραμπ: Απειλεί με «ακόμη ισχυρότερα μέτρα» μετά την απόρριψη των δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο - Real.gr

«Βαθύτατα απογοητευτική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομο ένα μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει η κυβέρνησή του στα εισαγόμενα προϊόντα.

Ο Τραμπ είπε ότι «ντρέπεται» για λογαριασμό ορισμένων δικαστών κρίνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα».

«Οι ξένες χώρες χαίρονται τόσο πολύ τώρα» είπε.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι έχει στη διάθεσή του μεθόδους που είναι «ακόμη ισχυρότερες» από τους δασμούς και θα χρησιμοποιήσει αυτές τις «εναλλακτικές» λύσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν «περισσότερα χρήματα», όπως υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι του επιτρέπεται να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με χώρες, να επιβάλει εμπάργκο, να κάνει ό,τι θέλει όχι όμως και να τις χρεώσει με χρήματα.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια καλεί τον Τραμπ να αποζημιώσει τους Αμερικανούς

Την ίδια ώρα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να εκδώσει επιταγές αποζημίωσης σε αμερικανικές οικογένειες και επιχειρήσεις, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που κρίνει παράνομο ένα μέρος των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, ηλικίας 58 ετών, που τρέφει προεδρικές φιλοδοξίες για το 2028, υπογράμμισε σε ένα δελτίο Τύπου πως αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είχαν ένα σημαντικό επιπλέον κόστος για τους ψηφοφόρους.

«Είναι καιρός να πληρώσεις το αντίτιμο, Ντόναλντ. Αυτοί οι δασμοί δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας παράνομος φόρος που οδήγησε στα ύψη τις τιμές και τιμώρησε τις οικογένειες εργαζομένων, προκειμένου εσύ να μπορέσεις να καταστρέψεις μακροχρόνιες συμμαχίες», τόνισε.

«Κάθε δολάριο που αφαιρέθηκε παράνομα πρέπει να καταβληθεί αμέσως, με τους τόκους. Να επιστρέψεις τα χρήματα!», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Oι δασμοί στις εισαγωγές απέφεραν έσοδα 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική κυβέρνηση.

Το πρόσθετο κόστος που επιβάρυνε τις επιχειρήσεις μετακυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές, οι οποίοι είδαν τους λογαριασμούς τους να αυξάνονται.

Πέρυσι, τα αμερικανικά νοικοκυριά έπρεπε να απορροφήσουν επιπλέον δαπάνες ύψους 1.700 δολαρίων εξαιτίας αυτών των δασμών, σύμφωνα με έκθεση του Budget Lab του πανεπιστημίου Γέιλ.