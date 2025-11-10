Quantcast
Τραμπ: Η ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ ανακηρύσσεται «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού» - Real.gr
real player

Τραμπ: Η ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ ανακηρύσσεται «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού»

20:30, 10/11/2025
Τραμπ: Η ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ ανακηρύσσεται «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ εβδομάδα «αντικομμουνισμού», επιτιθέμενος σε προοδευτικούς αντιπάλους του.

Αυτές οι διακηρύξεις, στις οποίες οι Αμερικανοί πρόεδροι αναδεικνύουν θέματα ενδιαφέροντος τους για μια μέρα ή μια εβδομάδα, είναι κατά κύριο λόγο συμβολικές.

Καταγγέλλοντας «μία από τις πιο καταστροφικές ιδεολογίες στην ιστορία», ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος έγραψε στο κείμενο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος: «Σήμερα, νέες φωνές επαναλαμβάνουν παλιά ψέματα, μεταμφιέζοντάς τα κάτω από φράσεις όπως “κοινωνική δικαιοσύνη” ή “δημοκρατικός σοσιαλισμός”», τάση στην οποία ισχυρίζεται ότι ανήκει ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Το μήνυμά τους παραμένει το ίδιο: παραιτηθείτε από τις ελευθερίες σας, εμπιστευτείτε τη δύναμη της κυβέρνησης και ανταλλάξτε την υπόσχεση ευημερίας με την κούφια άνεση του ελέγχου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αποκαλέσει τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και δήλωσε σε ομιλία του μετά την εκλογή του τελευταίου ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν «μια επιλογή μεταξύ κομμουνισμού και κοινής λογικής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Η συμμορία των ρασοφόρων, η χλιδάτη ζωή και... τα συνθηματικά

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Η συμμορία των ρασοφόρων, η χλιδάτη ζωή και... τα συνθηματικά

22:03 10/11
Ποια καλλυντικά θα βρούμε στην τσάντα ενός πασίγνωστου it-girl; – Κάντε τη λίστα σας γιατί αυτά σίγουρα θα τα λατρέψετε

Ποια καλλυντικά θα βρούμε στην τσάντα ενός πασίγνωστου it-girl; – Κάντε τη λίστα σας γιατί αυτά σίγουρα θα τα λατρέψετε

22:00 10/11
Αεροπλάνο που μετέφερε βοήθεια για τους τυφώνες στην Τζαμάικα συνετρίβη σε γειτονιά της Φλόριντα - ΒΙΝΤΕΟ

Αεροπλάνο που μετέφερε βοήθεια για τους τυφώνες στην Τζαμάικα συνετρίβη σε γειτονιά της Φλόριντα - ΒΙΝΤΕΟ

21:54 10/11
Λίβανος: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Χεζμπολάχ - Δηλώνει ότι έχει σκοτώσει 15 μέλη της από τις αρχές Νοεμβρίου

Λίβανος: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Χεζμπολάχ - Δηλώνει ότι έχει σκοτώσει 15 μέλη της από τις αρχές Νοεμβρίου

21:45 10/11
Βοιωτία: Νέα στοιχεία για το έγκλημα στα Σκούρτα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Βοιωτία: Νέα στοιχεία για το έγκλημα στα Σκούρτα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

21:38 10/11
Επίσημο, η Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, αναμένεται να ανακοινώσει τον Παλαντίνο

Επίσημο, η Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, αναμένεται να ανακοινώσει τον Παλαντίνο

21:30 10/11
Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ - Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ - Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

21:17 10/11
Τραμπ: θα παρακρατήσει τους μισθούς από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους εν μέσω shutdown

Τραμπ: θα παρακρατήσει τους μισθούς από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους εν μέσω shutdown

21:15 10/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved