Τραμπ: «Πολύ σύντομα θα βρεθούν στο στόχαστρο τα ναρκωτικά που φθάνουν στη χώρα δια ξηράς» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πολύ σύντομα» η κυβέρνησή του θα βάλει στο στόχαστρο τα ναρκωτικά που εισέρχονται στις ΗΠΑ δια ξηράς.

Υπογράμμισε μάλιστα πως οι αεροπορικές επιθέσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκαν σε καρτέλ έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ναρκωτικών που καταφθάνουν στις ΗΠΑ δια θαλάσσης.

«Δεν ξέρει» τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο για τη νομιμότητα των δασμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει σε όλον τον κόσμο, όμως προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εάν η κυβέρνηση ηττηθεί σε αυτήν τη δίκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα τρεις αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο (…) Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και θα ήταν δύσκολο να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ έκανε επίσης απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων του, εξαίροντας την πορεία του Χρηματιστηρίου και την αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων. Υποστήριξε ότι δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας και ότι ο βασικός πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%.