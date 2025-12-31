ΒΙΝΤΕΟ: Οι πρωτοχρονιάτικες ευχές των παικτών του Ολυμπιακού - Real.gr

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου και την είσοδο στο 2026, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έστειλαν τις ευχές τους στον κόσμο της ομάδας, μέσα από σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στα social media.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται σε ρυθμούς αγώνα, ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (3/1, 17:00) απέναντι στον ΟΦΗ για τον τελικό του Super Cup στην Κρήτη, οι παίκτες δεν παρέλειψαν να απευθύνουν θερμά μηνύματα για υγεία, χαμόγελα και μια καλή νέα χρονιά.

Στο εορταστικό βίντεο, οι ποδοσφαιριστές εύχονται Καλή Χρονιά, στέλνοντας θετική ενέργεια και αισιοδοξία ενόψει της νέας σεζόν που ανοίγεται μπροστά τους.