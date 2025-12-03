Βόλεϊ - League Cup «Νίκος Σαμαράς»: «Κόκκινη» ρεβάνς - Ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό (3-1 σετ τον Παναθηναϊκό) - Real.gr

Ρεβάνς για την ήττα στο πρωτάθλημα της Volleyleague, μέσα στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», από τον Παναθηναϊκό (0-3), πήρε ο Ολυμπιακός, αυτή την φορά στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Παρότι οι «πράσινοι» πήραν το πρώτο σετ με 25-21, στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στο φιλέ με αποτέλεσμα να πάρουν τρία σερι σετ με 25-20, 25-20, 25-17, να επικρατήσουν με 3-1 και να πάρουν το πρώτο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του θεσμού, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής (5/12) στο «Ανδρέας Βαρίκας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ