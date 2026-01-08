Βουλή: Πράσινο φως από τη Διάσκεψη σε επιτροπή για τα αγροτικά - Πρόεδρος ο Γιάννης Οικονόμου - Real.gr

Πράσινο φως στη σύσταση της κοινοβουλευτικής επιτροπής για τα ζητήματα του αγροτικού τομέα άναψε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με την έλλειψη ομοφωνίας λόγω της διαφωνίας του ΚΚΕ να οδηγεί τη Βουλή και σε συνεδρίαση στην Ολομέλεια για την τυπική έγκριση της σύστασης.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου ενώ το προεδρείο θα είναι διακομματικό με Αντιπρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά την ίδια συνεδρίαση της Διάσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τους βουλευτές ότι εντός Ιανουαρίου θα αρχίσουν οι συνεδριάσεις της Διάσκεψης με θέμα την κάλυψη κενών θέσεων σε ανεξάρτητες αρχές ενώ εντός του προσεχούς διαστήματος ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.