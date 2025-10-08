Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ - Μ. Λαζαρίδης: Να απομακρύνει ο κ. Ανδρουλάκης τον στενό συνεργάτη του Μ. Κορασίδη που εμπλέκεται στην υπόθεση - Μ. Κορασίδης: Στην Εξεταστική με πλήρη στοιχεία θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις αβάσιμες κατηγορίες - Real.gr

Quantcast
16:38, 08/10/2025
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ – Μ. Λαζαρίδης: Να απομακρύνει ο κ. Ανδρουλάκης τον στενό συνεργάτη του Μ. Κορασίδη που εμπλέκεται στην υπόθεση – Μ. Κορασίδης: Στην Εξεταστική με πλήρη στοιχεία θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις αβάσιμες κατηγορίες

«Να απομακρύνει τον στενό του συνεργάτη Μόσχο Κορασίδη», μετά την αποκάλυψη ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο εισηγητής της ΝΔ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση, Μακάριος Λαζαρίδης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κορασίδης, μέσα από ανάρτηση του, κατηγορεί τη ΝΔ για εργαλειοποίηση, τονίζοντας ότι στην Εξεταστική Επιτροπή που θα καταθέσει θα δώσει πλήρη στοιχεία, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο και θα αποκαλύπτουν την συκοφαντία σε βάρος του.

«Η ΝΔ αποκάλυψε την εμπλοκή του Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη και φίλου του Νίκου Ανδρουλάκη, σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ. Ο κ. Κορασίδης σε δήλωση του επιβεβαίωσε την αποκάλυψη της ΝΔ. Περιμένουμε τώρα από τον κ. Ανδρουλάκη να πράξει τα δέοντα, δηλαδή να απομακρύνει τον στενό του συνεργάτη, κάτι άλλωστε το οποίο έχει ζητήσει για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Χάρης Δούκας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωση του ο κ. Λαζαρίδης.

Μέσα από ανάρτηση του και «προς απάντηση στο non paper της ΝΔ», όπως αναφέρει, ο κ. Κορασίδης απορρίπτει όλες τις κατηγορίες, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θέλω να πω με αφορμή αυτό το γεγονός ότι πάντα ήμουν δίκαιος και δίπλα στους παραγωγικούς αγρότες και αυτό παραμένει ο στόχος μου μέχρι σήμερα. Αυτό καταλαβαίνω ενοχλεί πολύ και ενοχλεί αυτούς που μετείχαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να στρέψουν τα φώτα αλλού. Η υπόθεση αυτή είναι μια διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας και της δικαιοσύνης και δεν έχει καμία πολιτική χροιά, πολύ δε περισσότερο πολιτική παρέμβαση κανενός. Εργαλειοποιείται από τη ΝΔ με προφανή στόχο για να με συκοφαντήσει και με πλήξει αλλά άδικος κόπος.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η κλήση μου στην εξεταστική όπου θα δώσω και για αυτό πλήρη στοιχεία, από τα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο εργάστηκα μέχρι τον Ιούλιο του 2012».

