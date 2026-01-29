Quantcast
Ζελένσκι: Αναμένει από τη Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε - Real.gr
real player

Ζελένσκι: Αναμένει από τη Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε

23:15, 29/01/2026
Ζελένσκι: Αναμένει από τη Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας, εκ μέρους της Ρωσίας, να μην πλήττει το Κίεβο και άλλες πόλεις επί μία εβδομάδα, λόγω της βαρυχειμωνιάς, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα… Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα».
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε πως «Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας, εκ μέρους της Ρωσίας, να μην πλήττει το Κίεβο και άλλες πόλεις επί μία εβδομάδα, λόγω της βαρυχειμωνιάς, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ.

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

23:09 30/01
Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

23:13 30/01
Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

22:06 30/01
Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

22:50 30/01
Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

09:15 30/01
Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

19:39 30/01
Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

09:45 29/01
Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

19:40 30/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved