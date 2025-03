Νέα Υόρκη: Σανίδα έφυγε από φορτηγό και καρφώθηκε σε παρμπρίζ αυτοκινήτου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοκαριστικό ατύχημα με μια σανίδα να φεύγει από φορτηγό και να καρφώνεται σε παρμπρίζ αυτοκινήτου κατέγραψε κάμερα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη γέφυρα Verrazano-Narrows που συνδέει το Μπρούκλιν με το Στάτεν Άιλαντ.

Στο αυτοκίνητο στο οποίο καρφώθηκε η σανίδα επέβαινε ο Ντέιβιντ Ντενγκ με την οικογένειά του ενώ πήγαιναν σε μια κηδεία την περασμένη Τετάρτη.

Όπως αναφέρει η New York Post, η σανίδα ξεκόλλησε όταν ο οδηγός του φορτηγού που ήταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας από το αυτοκίνητο της οικογένειας Ντεγνκ, είχε σταματήσει για να δέσει καλύτερα το φορτίο του.

«Σοκαριστήκαμε όλοι. Αν και αντιληφθήκαμε τι συνέβη, όλοι μας ήμασταν σε κατάσταση σοκ και λέγαμε “τι θα κάνουμε τώρα;”» περιέγραψε ο Ντενγκ.

Αν και οδηγούσε στα τυφλά λόγω του σπασμένου παρμπρίζ, ο Ντενγκ κατάφερε να σταματήσει με ασφάλεια όταν πέρασαν τη γέφυρα.

Ο ίδιος λέει, τέλος, ότι δεν κατήγγειλε το περιστατικό γιατί βιαζόταν να φτάσει στον χώρο της κηδείας και ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει είτε μαζί του, είτε με την αστυνομία.

Final Destination Fear Unlocked 🔓

Heart-pounding dashcam video captured a Brooklyn man miraculously dodging death when high winds on the Verrazano-Narrows Bridge sent a wooden board flying off a truck and into his windshield pic.twitter.com/AmLIfzN21K

— Steve Gruber (@stevegrubershow) March 9, 2025