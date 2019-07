75.000 Έλληνες πάσχουν από Ηπατίτιδα C

Προληπτική εξέταση για Ηπατίτιδα C, συνιστούν οι επιστήμονες σε όλους τους Έλληνες ηλικίας από 39 έως 73 ετών που αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου ,για αυτή την ύπουλη και σιωπηλή νόσο.

Της Αιμιλίας Σταθάκου

Στη χώρα μας εκτιμάται ότι 80% όσων πάσχουν από Ηπατίτιδα C δεν το γνωρίζουν. Αυτό οφείλεται αφενός στην απουσία συμπτωμάτων της ηπατίτιδας C, καθώς πρόκειται για µία «σιωπηλή» νόσο, αφετέρου στην έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για τους τρόπους μετάδοσης με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι δεν έχουν εκτεθεί στον ιό, ενώ συμβαίνει το αντίθετο. Για τους παραπάνω λόγους είναι επιβεβλημένη η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού.

Ας δούμε τι συμβουλεύει ο Ευάγγελος Χολόγκιτας, Αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας, ΓΝΑ «Λαϊκό», Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης τους ήπατος

«Ο ιός της Ηπατίτιδας C µμεταδίδεται κυρίως µε την έκθεση σε µολυσµένο αίµα πασχόντων από ηπατίτιδα C. Πολύ σπανιότερα μεταδίδεται μέσω σεξουαλικής επαφής.

Σήμερα οι κύριες ομάδες πασχόντων από ηπατίτιδα C έχουν μολυνθεί με έναν από τους κάτωθι τρόπους

1) Χρήση ή τραυματισμό από υλικά μολυσμένα με αίμα ατόμων που πάσχουν από ηπατίτιδα C (βελόνες, τατουάζ, piercing, οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, σύνεργα µέτρησης γλυκόζης αίµατος κ.λ.π ).

2) Μετάγγιση αίµατος πριν το 1992. Πρόκειται για ασθενείς που χρειάσθηκε να μεταγγισθούν πριν το 1992 όταν το αίµα και τα παράγωγά του δεν ελέγχονταν για Ηπατίτιδα C, αφού δεν γνωρίζαμε για τον ιό. Μετά το 1992 ελέγχονται και είναι ασφαλή.

Να τονίσουμε εδώ ότι ο ιός δεν μεταδίδεται με το νερό, την τροφή, τα έντομα ή από τουαλέτες, πιάτα-ποτήρια-σκεύη κουζίνας, τον ιδρώτα, το φιλί, τα δάκρυα, το φτέρνισμα, τη χειραψία, και γενικότερα με την κοινωνική επαφή, κατά παρέλκυση του αστικού μύθου.

Αναζητούνται χιλιάδες Έλληνες ηλικίας 39 έως 74 ετών που πάσχουν από ηπατίτιδα C και δεν το γνωρίζουν

Στη χώρα µας υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια Ηπατίτιδα C, και περισσότεροι από 75.000, δηλαδή 4 στους 5 αγνοούν ότι πάσχουν από αυτή τη λοίμωξη.

Λανθασμένα πιστεύεται ότι η ηπατίτιδα C αφορά μόνο «ειδικές ομάδες», όπως χρήστες ναρκωτικών. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι ασθενείς με ηπατίτιδα C ανήκουν στον γενικό πληθυσμό, βρίσκονται δίπλα μας, και είχαν απλώς την «ατυχία» να μεγαλώσουν σε μια εποχή που η ηπατίτιδα C δεν ήταν γνωστή και δεν λαμβάνονταν μέτρα αποφυγής μετάδοσής της.

Έτσι, ήταν σχετικά εύκολο να έρθει κάποιος σε επαφή με μολυσμένο αίμα, όπως για παράδειγμα από μετάγγιση αίματος πριν το 1992 (λόγω ατυχήματος, χειρουργικής επέμβασης ή νόσου που απαιτούσε την μετάγγιση αίματος, όπως η μεσογειακή αναιμία), αλλά και από πλημμελείς ιατρικές και νοσηλευτικές πρακτικές που σήμερα θεωρούνται ξεπερασμένες και επικίνδυνες .Ποιος από τους παλαιότερους δεν θυμάται τις βελόνες πολλαπλών χρήσεων που «αποστειρώνονταν» με βρασμό ακόμη και κατ’ οίκον;

Έτσι, οι περισσότεροι πιθανότατα είναι μολυσμένοι εδώ και αρκετά χρόνια. Επειδή, όμως, δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, αγνοούν παντελώς ότι έχουν ηπατίτιδα C.

Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να διαγνωσθούν αυτοί οι ασθενείς, καθώς κινδυνεύουν από κίρρωση και καρκίνο ήπατος.

Και θα είναι κρίμα καθώς η διάγνωση γίνεται πολύ εύκολα με μια ειδική εξέταση αίματος. Επιπλέον, υπάρχουν πλέον άκρως ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα που μπορούν να τους απαλλάξουν οριστικά από τον επικίνδυνο και «ύπουλο» ιό μέσα σε 2-3 μήνες.

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα φάρμακα δίνονται δωρεάν και μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι ασθενείς.

Ποιοί πρέπει να εξεταστούν για Ηπατίτιδα C

Το μεγάλο στοίχημα σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηπατίτιδα C είναι η άμεση εξέταση για Ηπατίτιδα C όλων των ατόμων του γενικού πληθυσμού της χώρας μας, τα οποία έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980. Σε αυτή την προσπάθεια θα συμβάλλει και η αυτόματη εμφάνιση ειδοποίησης ελέγχου για την ηπατίτιδα C από τις αρχές του 2019, κάθε φορά που ένας γιατρός ετοιμάζει ιατρική συνταγή σε άτομο γεννημένο την επίμαχη περίοδο 1945-1980.

Επειδή όμως ο γιατρός δεν είναι υποχρεωμένος να συστήσει την εξέταση, οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι, ώστε να ζητούν να εξεταστούν.

Επίσης, πολλοί έχουν την λανθασμένη εντύπωση ότι έχουν ελεγχθεί για την ηπατίτιδα C, επειδή κάποια στιγμή υπεβλήθησαν σε ένα χειρουργείο, γέννησαν παιδιά ή κάνουν τακτικά γενικό check up. Κι όμως δεν ισχύει.

Ακόμη και στην αιμοδοσία, παρ’ όλο που είναι υποχρεωτικός ο προληπτικός έλεγχος για ηπατίτιδα C, οι αιμοδότες δεν μπορούν να είναι απόλυτα σίγουροι. Κι αυτό διότι υπάρχει πάντοτε ενδεχόμενο να μην ενημερώθηκαν από την αιμοδοσία για διάφορους λόγους (π.χ. αδυναμία επικοινωνίας ή άλλοι γραφειοκρατικοί λόγοι).

Τέλος πρέπει να εξεταστούν όσοι ανήκουν στις λεγόμενες «ομάδες κινδύνου» π.χ. πρώην και ενεργοί χρήστες ναρκωτικών, όσοι υποβλήθηκαν σε μετάγγιση αίματος πριν το 1992, οι αιμοκαθαιρόμενοι και όσοι εκτέθηκαν σε δυνητικά μολυσμένα ιατρικά ή παραϊατρικά εργαλεία.

Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που θέλει να μάθει εάν έχει εκτεθεί στον ιό;

Όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980 αλλά και όσοι ανήκουν στις παραπάνω ομάδες κινδύνου μπορούν να ενημερωθούν πολύ εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα .

Αρκεί να κάνουν μια απλή εξέταση αίματος για την ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (anti-HCV). Την εξέταση αυτή μπορεί να την γράψει ο γιατρός όταν οι ασθενείς τον επισκέπτονται για οποιονδήποτε λόγο. Στη συνέχεια, πρέπει να πάνε σε οποιοδήποτε μικροβιολογικό εργαστήριο (δημόσιο ή ιδιωτικό) έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ή με άλλο ασφαλιστικό οργανισμό για να εξεταστούν.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε μπορεί να απευθυνθούν στα Ηπατολογικά Ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων (και) χωρίς ραντεβού.

Τα ιατρεία αυτά είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.kanoumethoryvo.gr/medical-centers, στην ιστοσελίδα helpa-prometheus.gr ή στο τηλέφωνο 211 0122102.