9 τροφές που «καίνε» λίπος αθόρυβα - Real.gr

Ανακάλυψε 9 τροφές που «καίνε» λίπος αθόρυβα, χωρίς δίαιτες-εξπρές και στερήσεις.

Δεν χρειάζονται εξαντλητικές δίαιτες ούτε αυστηρά προγράμματα για να δεις διαφορά στο σώμα σου. Υπάρχουν τροφές που λειτουργούν «αθόρυβα», βοηθώντας τον οργανισμό να κάψει λίπος πιο αποτελεσματικά και να γεμίσει ενέργεια.

Οι 9 τροφές που θα διαβάσεις παρακάτω δεν είναι μόνο σύμμαχοι στο αδυνάτισμα, αλλά κρύβουν και πολύτιμα συστατικά: βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και θρεπτικά στοιχεία που βελτιώνουν τη γενική υγεία. Από τα απλά καθημερινά μέχρι τα πιο «μυστικά» υλικά, όλες μπορούν να μπουν εύκολα στη διατροφή σου και να κάνουν τη διαφορά.

Αν ψάχνεις έξυπνες λύσεις που δουλεύουν χωρίς να το καταλαβαίνεις, αυτές οι επιλογές είναι για σένα!

Τροφές πλούσιες στις απαραίτητες βιταμίνες και όλα τα άλλα ευεργετικά για τον οργανισμό συστατικά, υπάρχουν πάρα πολλές. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και σούπερ τρόφιμα που όχι μόνο έχουν λίγες θερμίδες αλλά βοηθάνε και στο να αντιμετωπίστε τις λιγούρες, που αποτελούν τη Νο 1 «απειλή» για τον ιερό στόχο σας!

Δείτε ποιες είναι οι 9 τροφές που «καίνε» λίπος αθόρυβα

1. Πατάτες

Ίσως λανθασμένα θεωρείτε ότι οι πατάτες δεν έχουν θέση σε μια δίαιτα. Μια μέτρια πατάτα έχει μόνο 110 θερμίδες, ενώ σύμφωνα με έρευνες προκαλούν 2 φορές μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού σε σχέση με το ψωμί ολικής άλεσης και είναι πιο χορταστικές σε σχέση με τα ψάρια, την μπριζόλα και όλα τα φρούτα και τα λαχανικά.

Παράλληλα, περιέχουν «ανθεκτικό άμυλο», ένα είδος υδατανθράκων που συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και ενισχύει την καύση του λίπους.

2. Νιφάδες βρώμης

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι νιφάδες βρώμης χωρίς ζάχαρη αυξάνουν το αίσθημα της πληρότητας και μειώνουν περισσότερο την επιθυμία για φαγητό, συγκριτικά με μία ίση σε θερμίδες μερίδα δημητριακών πρωινού.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, το αίσθημα κορεσμού οφείλεται στις β-γλυκάνες, ενώσεις που ανήκουν στην ομάδα των πολυσακχαριτών.

3. Αυγά

Η κατανάλωση αυγών για πρωινό μπορεί να συμβάλει στη μείωση των θερμίδων που προσλαμβάνουμε όλη την υπόλοιπη ημέρα. Κατά τη διάρκεια μίας μελέτης, εθελοντές έλαβαν πρωινό με χαμηλές θερμίδες που περιλάμβανε είτε αυγά είτε ένα κουλούρι. Η ομάδα που κατανάλωσε αυγά έχασε 65 % περισσότερο βάρος και πολύ περισσότερο λίπος στην κοιλιά σε σχέση με την άλλη ομάδα.

4. Σαλάτα

Άλλος τρόπος να χορτάσετε πριν ένα γεύμα είναι τρώγοντας σαλάτα. Το μαρούλι έχει πολύ νερό και καταλαμβάνει χώρο στο στομάχι. Έτσι μένει λιγότερος χώρος για πιο λιπαρές τροφές που μπορούν να ακολουθήσουν. Για μεγαλύτερη γεύση μπορείτε να προσθέσετε ποικιλία φρούτων και λαχανικών ή τριμμένο τυρί.

Ωστόσο προσέξτε το ντρέσιγκ που μπορεί να προσθέσει πολλές θερμίδες. Η ειδικός συνιστά σάλτσα, χούμους ή ντρέσιγκ από μαύρα φασόλια.

5. Γιαούρτι

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα μας παρέχουν πρωτεΐνες ορού γάλακτος και καζεΐνης με διπλό όφελος στην απώλειας βάρους. Ο ορός γάλακτος μειώνει την πείνα βραχυπρόθεσμα, ενώ η καζεΐνη μετριάζει την όρεξή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

6. Φιστίκια με κέλυφος

Σε δύο διαφορετικές μελέτες, που πραγματοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Ιλινόις, οι εθελοντές που κατανάλωναν φιστίκια με κέλυφος, μείωσαν την πρόσληψη θερμίδων κατά 41% συγκριτικά με εκείνους που κατανάλωναν αποφλοιωμένα φιστίκια.

7. Κινόα

Η Κινόα είναι πολύ θρεπτική και ανήκει στο πρόγραμμα απώλειας βάρους. Το συγκεκριμένο είδος ολικής άλεσης περιέχει 8 γραμμάρια πρωτεΐνης που μειώνει την όρεξη και 5 γραμμάρια ίνας σε ένα φλιτζάνι, ενώ επιπλέον είναι εύκολο να μαγειρευτεί σαν ρύζι.

Είναι γεμάτη με θρεπτικές ουσίες όπως σίδηρος, ψευδάργυρος, σελήνιο και βιταμίνη Ε. Για γρήγορο και ενδιαφέρον δείπνο, αναμείξτε με λαχανικά, ξηρούς καρπούς ή άλιπη πρωτεΐνη.

8. Πράσινο τσάι

Αρκετές έρευνες υποδεικνύον ότι το πράσινο τσάι μπορεί να προάγει την απώλεια βάρους ενεργοποιώντας τον οργανισμό ώστε να κάψει κοιλιακό λίπος. Το πράσινο τσάι περιέχει κατεχίνες, που μπορεί παροδικά να επηρεάσουν το μεταβολισμό.

Για να λάβετε τα μεγαλύτερα οφέλη μπορεί να χρειαστεί να πίνετε αρκετές φορές την ημέρα. Η Bonci συνιστά να το πίνετε ζεστό, γιατί χρειάζεται περισσότερος χρόνος, επιβραδύνεται η πρόσληψη θερμίδων και παρέχεται ανακουφιστική εμπειρία.

9. Κρέας χωρίς λίπος

Όπως είδαμε, η πρωτεΐνη σας κρατά χορτάτους περισσότερη ώρα και καίει περισσότερες θερμίδες στην πέψη. Αλλά πρέπει να επιλέγετε προσεκτικά την πρωτεΐνη. Το σκούρο κρέας τείνει να έχει υψηλά λιπαρά, που μπορούν να ακυρώσουν ορισμένα οφέλη.

Το στήθος κοτόπουλου χωρίς την πέτσα αποτελεί περίφημη επιλογή.

Πηγή: giatros-in.gr