Αυτοί είναι οι γνωστοί παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με καρδιαγγειακά επεισόδια - Real.gr

Πάνω από το 99% των ατόμων που εμφάνισαν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια είχαν τουλάχιστον ένα παράγοντα κινδύνου χρόνια νωρίτερα, όπως διαπίστωσε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Journal of the American College of Cardiology».

Ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου, υψηλή αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη ή γλυκόζη, όπως και κάπνισμα, προηγούνται σχεδόν πάντα ενός καρδιακού επεισοδίου.

Οι ερευνητές από το αμερικανικό υγειονομικό σύστημα «Northwestern Medicine» και από το Πανεπιστήμιο Yonsei στη Νότια Κορέα, ανέλυσαν τα ιατρικά αρχεία περισσότερων από εννιά εκατομμυρίων ενηλίκων στη Νότια Κορέα και σχεδόν 7.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για διάστημα έως και δύο δεκαετιών. Οι συμμετέχοντες είχαν υποβληθεί σε επαναλαμβανόμενες εξετάσεις υγείας, οπότε η ερευνητική ομάδα μπόρεσε να διαπιστώσει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλης, γλυκόζης και έκθεσης στο κάπνισμα χρόνια πριν από το πρώτο τους καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι πάνω από το 99% των ατόμων που ανέπτυξαν στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο είχαν τουλάχιστον έναν μη βέλτιστο παράγοντα κινδύνου πριν από το συμβάν. Πάνω από το 93% είχε δύο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου. Η υπέρταση ήταν ο πιο συνηθισμένος παράγοντας κινδύνου επηρεάζοντας πάνω από το 95% των ασθενών στη Νότια Κορέα και πάνω από το 93% στις ΗΠΑ. Ακόμα και στις γυναίκες κάτω των 60 ετών, που θεωρούνται ότι διατρέχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο, περισσότερες από το 95% είχαν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου πριν από την καρδιακή ανεπάρκεια ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα ευρήματα αυτά αντικρούουν την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι καρδιακές παθήσεις συχνά προσβάλλουν τους ανθρώπους χωρίς προειδοποίηση και οι συγγραφείς τονίζουν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην έγκαιρη ανίχνευση και τον έλεγχο αυτών των τροποποιήσιμων κινδύνων.