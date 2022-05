Αποστολίδης: Να δημιουργηθεί εθνικός μηχανισμός διάθεσης δεδομένων Υγείας

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση του Διευθύνοντα Σύμβουλου της AbbVie, Άκη Αποστολίδη.

Της Αιμιλίας Σταθάκου

Την πρόταση να δημιουργηθεί ένας εθνικός μηχανισμός διάθεσης δεδομένων υγείας, του λεγόμενου «GreekData», κατά αντιστοιχία άλλων χωρών, πρότεινε από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ειδικότερα, ο κ. Αποστολίδης συμμετείχε στο πάνελ “RWE and the future of Healthcare”, την Πέμπτη 7 Απριλίου, και μίλησε για τη σημασία των Real World Evidence για το μέλλον της υγείας και την ανάγκη αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων προς όφελος των ασθενών, της επιστήμης και του εθνικού συστήματος υγείας.

Εισαγωγικά, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημαντική ευκαιρία που διανοίγεται, σήμερα, για τη χώρα μέσω της ενίσχυσης και της ανάπτυξης των Κλινικών Μελετών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας μπορεί να μετατραπεί σε ένα διεθνές hub κλινικής έρευνας. Σημείωσε, μάλιστα, ότι στην ΕΕ επενδύονται ετησίως περίπου 36 δις. ευρώ στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης Η άνοδος της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό Μ.Ο. συνεπάγεται επενδύσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ και ετήσια αύξηση 1,1 δις στο ΑΕΠ, 270 εκατ. ευρώ σε φορολογικά έσοδα και χιλιάδες νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι στην προσπάθεια αυτή, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η αξιοποίηση των Real World Evidence (RWΕ), στοιχεία που προέρχονται από την ερευνητική επεξεργασία δεδομένων πραγματικού κόσμου, των Real World Data και υπογράμμισε ότι «στη χώρα μας διαθέτουμε ένα μοναδικό πλεονέκτημα, αυτό των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που υπάρχουν από το 2012 και είναι ένας πραγματικός θησαυρός για τη φαρμακευτική βιομηχανία και την επιστημονική έρευνα».

Κάνοντας λόγο για τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των RWE για τους ασθενείς, την επιστήμη και το σύστημα υγείας, τόνισε το γεγονός ότι τα πραγματικά δεδομένα (RWE) χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, και ότι κάθε χρόνο η φαρμακοβιομηχανία επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού κόσμου (RWD). Σημείωσε δε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιληφθεί τη σημασία των RWD και έχει θέσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία, ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της ως το 2025. Ο κ. Αποστολίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα μας μπορεί να είναι πρωταγωνιστής στην προσπάθεια αυτή, και ότι «μπορούμε να δούμε και να ενσωματώσουμε στην ελληνική πραγματικότητα βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες που ήδη έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την αξιοποίηση των RWE, εντός ευρωπαϊκού πλαισίου και υπό την απόλυτη τήρηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο παράδειγμα της Φινλανδίας, που έχει δημιουργήσει το FINDATA, έναν Οργανισμό που θέτει το πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των RWE από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σημείωσε ότι στα 2,5 χρόνια λειτουργίας του FINDATA έχουν κατατεθεί σχεδόν 700 αιτήσεις για πρόσβαση στα δεδομένα του, ενώ περίπου 500 αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε η χώρα μας να δημιουργήσει έναν αντίστοιχο ελληνικό μηχανισμό διάθεσης και αξιοποίησης δεδομένων υγείας, το «GREEKDATA» προχωρώντας σε μια ακόμα σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση. Κλείνοντας, ανέφερε ότι είναι «στο χέρι της Πολιτείας να μετατραπεί η χώρα μας από παρατηρητή σε πρωταγωνιστή της αξιοποίησης των RWE στην Ευρώπη και να συνδιαμορφώσει τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων της υγείας».