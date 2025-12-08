Δείτε το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» - Real.gr

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 - Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία» έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά και επικεντρώθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καθορίζουν το μέλλον της υγείας. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η στρατηγική της υγείας στη ψηφιακή εποχή, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της βιοτεχνολογίας, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας, η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην κλινική έρευνα και η καινοτομία στα φάρμακα.

Παράλληλα στο συνέδριο, το οποίο συνδιοργάνωσαν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting Firm και έγινε στο Grand Hyatt Athens, τέθηκαν στο επίκεντρο οι αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την πρόληψη, με ορίζοντα το 2030.

Δείτε το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»:

