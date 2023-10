Διαβήτης τύπου 1: Ένα βήμα πιο κοντά στην απεξάρτηση από την ινσουλίνη με πρωτοποριακή νέα θεραπεία

Ο διαβήτης τύπου 1 θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μία νέα θεραπεία, για την οποία τα βλαστοκύτταρα ενδέχεται να είναι το κλειδί, σύμφωνα με μια μελέτη.

Η θεραπεία, που ονομάζεται VX-880, βελτίωσε τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και στους έξι ασθενείς που συμμετείχαν στη δοκιμή.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο φετινό Ετήσιο Συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes (EASD) στο Αμβούργο, έξι ενήλικες με διαβήτη τύπου 1 που έλαβαν θεραπεία με κύτταρα νησιδίων προερχόμενα από βλαστοκύτταρα παρουσίασαν βελτιωμένο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, με τους τρεις από αυτούς να επιτυγχάνουν απόλυτη ανεξαρτησία από την ινσουλίνη.

