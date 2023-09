Δίαιτα της μπλε ζώνης: Αυτές είναι οι 9 τροφές που τρώνε οι υπεραιωνόβιοι

Η σειρά «Live to 100: Secrets of the Blue Zones» στο Netflix, και τη δίαιτα της μπλε ζώνης από ότι φαίνεται θα μας βοηθήσει να κατακτήσουμε τη μακροζωία. Η σειρά, που αποτελείται από τέσσερα επεισόδια διάρκειας 30-45 λεπτών, παρουσιάζεται από τον συγγραφέα Dan Buettner, ο οποίος ανακαλύπτει τι τρώνε οι άνθρωποι που ζουν πολλά χρόνια, μεταξύ αυτών και η Ικαρία.