Είναι αυτός ο ξενιστής του κορωνοϊού; Τι ανακοίνωσαν Κινέζοι ερευνητές

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η γονιδιακή ακολουθία του στελέχους του 2019-nCoV που εντοπίσθηκε κατά την έρευνα στους παγκολίνους είναι κατά 99% πανομοιότυπη με την γονιδιακή ακολουθία του στελέχους που έχει μολύνει τους ανθρώπους, μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua αναφέροντας ότι ο παγκολίνος είναι «ο πιθανότερος ξενιστής».

Ωστόσο, ο Dirk Pfeiffer, καθηγητής Κτηνιατρικής στο Hong Kong's City University προειδοποιεί ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι οι παγκολίνοι έχουν μεταφέρει τον ιό.

«Οριστικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν εάν γίνει σύγκριση του επιπολασμού (του ιού) μεταξύ διαφορετικών ειδών με βάση αντιπροσωπευτικά δείγματα, και είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτό δεν έχει γίνει», εξηγεί ο επιστήμονας.

Επιστήμονες υγείας θεωρούν ότι ο ιός προήλθε από τις νυχτερίδες και πέρασε στον άνθρωπο μέσω άλλων ειδών (ξενιστών).

Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, ο σύνδεσμος με τους ανθρώπους μέσω μίας αγοράς τροφίμων δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, προσθέτει ο Dirk Pfeiffer.

