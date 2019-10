«Έξυπνη» μπλούζα καταγράφει την αναπνοή και παρακολουθεί τη λειτουργία των πνευμόνων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ράντμπουντ, με επικεφαλής τη Ντενίζ Μανέ, δήλωσαν ότι η ΧΑΠ αποτελεί ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα με περίπου 64 εκατομμύρια πάσχοντες παγκοσμίως. Η παρακολούθηση των ασθενών γίνεται με ειδικό εξοπλισμό στην κλινική (κυλιόμενο τάπητα, μάσκα, υπολογιστή), κάτι όμως που δεν είναι εφικτό σε καθημερινή βάση. Αυτή την ανάγκη καλύπτει η 'έξυπνη' μπλούζα που καταγράφει τυχόν συμπτώματα επιδείνωσης (δύσπνοια, βήχα), όταν π.χ. ο ασθενής ανεβαίνει σκάλες ή κάνει δουλειές του σπιτιού.

Called “#Hexoskin”, the shirt senses the way fabric stretches as the wearer breathes.#DCLifestylehttps://t.co/n57LdRQyVe