Ελληνική εκπροσώπηση στο ΔΣ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικολογίας και Μαιευτικής

Την 28/10/2021 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στη FIGO (Διεθνής Ομοσπονδία Γυναικολογίας και Μαιευτικής) για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Την ΕΜΓΕ εκπροσώπησε ο πρόεδρός της Καθηγητής Δ. Λουτράδης. Για πρώτη φορά από συστάσεως της FIGO, η ΕΜΓΕ πέτυχε να εκπροσωπηθεί στο ΔΣ και μάλιστα διπλά. Έτσι, αφενός εξελέγη στο ΔΣ o Καθηγητής Βασίλης Ταρλατζής, πρώην Πρόεδρος της ΕΜΓΕ και νυν Πρόεδρος της EBCOG, ως Regional Trustee εκπροσωπώντας την Ευρώπη και αφετέρου η ΕΜΓΕ, εκπροσωπούμενη από τον Καθηγητή Δημήτρη Λουτράδη, εξελέγη Μέλος στο Council. Οι τιμητικές αυτές εκλογές σε αυτόν τον οργανισμό αντανακλούν την εκτίμηση και την αποδοχή της παγκόσμιας κοινότητας των Μαιευτήρων Γυναικολόγων προς τους Έλληνες συναδέλφους τους. Η ΕΜΓΕ, με την ενεργό συμμετοχή της στη FIGO θα έχει την ευκαιρία να παίξει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια στο παγκόσμιο γίγνεσθαι της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, συμβάλλοντας στην βελτίωση της υγείας των γυναικών και των νεογνών. [Θα πρωτοστατήσει στις επερχόμενες αποφάσεις για τον παγκόσμιο σχεδιασμό των κατευθυντηρίων οδηγιών και των πρωτοκόλλων για την βελτίωση της υγείας των Γυναικών.]

Σχετικά με την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ)

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1975, από διακεκριμένους επιστήμονες, και σήμερα είναι η κορυφαία επιστημονική εταιρεία, με έντονη δράση τόσο στον Ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε μεγάλες επιστημονικές εκδηλώσεις, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τον εκπαιδευτικό και ενημερωτικό της χαρακτήρα.

Τα σημερινά ενεργά μέλη της ΕΜΓΕ ανέρχονται στα 1500, και αντιπροσωπεύουν όλες τις υποειδικότητες της Μαιευτικής και Γυναικολογίας (Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Γυναικολογική Ογκολογία, Εμβρυομητρική Ιατρική και Ουρογυναικολογία). Οραμα του ΔΣ, είναι η ΕΜΓΕ να παραμείνει πρωτοπόρος εταιρεία της Μαιευτικής και Γυναικολογίας δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την συνεχή επιμόρφωση των

Μαιευτήρων Γυναικολόγων, οργανώνοντας μετεκπαιδευτικές επιστημονικές εκδηλώσεις, και προγράμματα συνεχοώς εκπαίδευσης.

Επίσης, κύριο μέλημα της ΕΜΓΕ είναι η αναμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών. Σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα σε συνεργασία με την European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG) έχει προτείνει στις κρατικές υπηρεσίες ένα ολοκληρωμένο πανελλήνιο σύγχρονο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Σχετικά με την FIGO ( Διεθνής Ομοσπονδία Γυναικολογίας και Μαιευτικής)

Η FIGO είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που εκπροσωπεί 130 Εταιρείες Μαιευτικής Γυναικολογίας . Μέλη της είναι με σχεδόν ένα εκατομμύριο γυναικολόγοι και μαιευτήρες, που σκοπό έχουν για να διασφαλίσουν την υγεία όλων των γυναικών, σε όλη την υφήλιο. Ως μέρος του οράματός της ότι οι γυναίκες όλου του κόσμου επιτυγχάνουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα σωματικής, ψυχικής, αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και ευεξίας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, η FIGO ηγείται σε δραστηριότητες παγκόσμιου προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Παρέχει επίσης ενίσχυση ικανοτήτων, εκπαίδευση και κατάρτιση για τις κοινωνίες-μέλη μας.

Επιπλέον, το FIGO υποστηρίζει σε παγκόσμια σκηνή, ειδικά σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που αφορούν την αναπαραγωγική, μητρική, νεογνική , υγεία των παιδιών και των εφήβων και τις μη μεταδοτικές ασθένειες (SDG3). Εργάζεται επίσης για τη βελτιώση των συνθηκών για την επίτευξη των αναπαραγωγικών και σεξουαλικών τους δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων και της έμφυτης βίας (SDG5).

Η FIGO έχει επίσημες σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και συμβουλευτικό καθεστώς με τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) και συνεργασία με διάφορους οργανισμούς για την προώθηση της ευημερίας των γυναικών. Η FIGO ιδρύθηκε το 1954 από εκπροσώπους 42 εθνικών εταιρειών-μελών , αναπτύχθηκε μέσα από ένα διεθνές κίνημα που στόχο είχε για να μοιράζεται τη γνώση και να ευθυγραμμίζει τις βέλτιστες πρακτικές σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο υγειονομικής περίθαλψης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σήμερα, η FIGO έχει μέλη σε 132 χώρες και παραμένει ο μόνος οργανισμός που συγκεντρώνει επαγγελματικές ενώσεις μαιευτήρων και γυναικολόγων στην έρευνα, την υπεράσπιση και τις βέλτιστες κλινικές πρακτικές. Αν και η ομοσπονδία έχει μεγαλώσει, η αποστολή και οι δεσμεύσεις μας παραμένουν ακριβώς οι ίδιες με αυτές που ορίστηκαν την πρώτη μέρα. Κάθε Εθνική Επιστημονική Εταιρεία Μέλος της δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι οι γυναίκες όλου του κόσμου θα επιτυγχάνουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα σωματικής, ψυχικής, αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και ευεξίας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.