ΕΜΑ-Κορωνοϊός: Ασφαλή τα εμβόλια mRNA κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Η Pfizer και η Moderna, προμηθεύουν επί του παρόντος εμβόλια αυτής της τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενώ ο EMA αναγνώρισε ορισμένους περιορισμούς στα δεδομένα, τόνισε ότι τα αποτελέσματα ήταν συνεπή σε όλες τις μελέτες.

«Τα οφέλη από τη λήψη εμβολίων mRNA κατά της Covid-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για τις μέλλουσες μητέρες και τα έμβρυα», συμπλήρωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Η εξέταση από μια εσωτερική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 είναι εξίσου αποτελεσματικά στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας και θανάτου σε εγκυμονούσες όσο και σε μη έγκυες.

Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν ήδη εγκρίνει τη χορήγηση εμβολίων κατά της Covid-19 σε εγκύους και η στήριξη του EMA για τα εμβόλια mRNA είναι πιθανό να ενισχύσει τις εκστρατείες εμβολιασμού σε μικρότερες χώρες που βασίζονται στην επιστημονική τεχνογνωσία των ρυθμιστικών τους αρχών.

Evidence shows that mRNA #COVID19vaccines do not cause #pregnancy complications for expectant mothers and their babies. Read more in our press release:

??https://t.co/p6PjxhbA2Ypic.twitter.com/rHatsMobdM