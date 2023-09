Εμμηνόπαυση: Στα μαλλιά και στο σάλιο κρύβεται ο κίνδυνος για κατάθλιψη και άνοια;

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποτελούν μέρος της παρουσίασης με τίτλο, “Stress in the body, on the brain: μαλλιά και επίπεδα κορτιζόλης του σάλιου που συνδέονται με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και τη γνωστική απόδοση σε υγιείς όψιμες περιεμμηνοπαυσικές και πρώιμες μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.”