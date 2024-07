Ένας Κώδικας που δείχνει το μέλλον

Στις 26 Μαρτίου 2024, ένα τολμηρό και δίκαιο αίτημα έγινε πράξη: έπειτα από συνεργασία του υπουργείου Οικονομικών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), που έθεσε το θέμα, οριστικοποιήθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διασφάλιση του Δικαιώματος στη Λήθη (Right to be Forgotten – RTBF) των επιζώντων από καρκίνο στις συμβάσεις ζωής που συνδέονται με κάθε είδους δάνειο.