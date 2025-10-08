ΕΟΔΥ: Δύο νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα - Real.gr

Quantcast
ΕΟΔΥ: Δύο νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα

17:20, 08/10/2025
Την περίοδο 2025, μέχρι και σήμερα, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 41 δήμους της χώρας, σε 23 Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν δύο εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 93 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 75 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 18 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2025, έως και σήμερα, έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Την περίοδο 2025, μέχρι και σήμερα, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 41 δήμους της χώρας, σε 23 Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου και Λευκάδας. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία.

