Επιστημονική εκδήλωση για τις προκλήσεις στη χρήση προϊόντων νικοτίνης

Της Αιμιλίας Σταθάκου

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε η Andrea Costantini, Head of Scientific Engagement for Latin America & Canada, PMI, συμμετείχαν ως ομιλητές οι: Gizelle Baker, VP Global Scientific Engagement και Pierpaolo Magnani, Global Head of Behavioral and Regulatory Insights, ενώ στο τέλος των τοποθετήσεων υπήρξε ανοικτή συζήτηση με απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού.