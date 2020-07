Ερευνα: Άσθμα και αλλεργίες είναι συχνότερα στους εφήβους που μένουν ξύπνιοι έως αργά

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ινδικής καταγωγής δρα Σουμπχαμπράτα Μόιτρα του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης και του καναδικού Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ευρωπαϊκό πνευμονολογικό περιοδικό «ERJ Open Research», μελέτησαν 1.684 εφήβους ηλικίας 13 έως 14 ετών στο πλαίσιο της μελέτης PERFORMANCE (Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergy-Related Diseases among Adolescents).