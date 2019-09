Ερευνα: Αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και ο λίγος και ο πολύς ύπνος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια φυσιολογίας Σελίν Βέτερ του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας "Journal of the American College of Cardiology", ανέλυσαν γενετικές πληροφορίες, συνήθειες ύπνου και ιατρικά αρχεία 461.000 ανθρώπων ηλικίας 40 έως 70 ετών, οι οποίοι δεν είχαν ιστορικό εμφράγματος και παρακολουθήθηκαν για επτά χρόνια.