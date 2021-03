Έρευνα: Αυξημένος ο κίνδυνος άνοιας, ιδίως για τις γυναίκες, λόγω ιστορικού σοβαρών τραυματισμών στο κεφάλι

Οι άνθρωποι, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν τραυματιστεί στο κεφάλι, π.χ. σε τροχαία ατυχήματα, σε αθλήματα ή σε συμπλοκές, κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν άνοια μετά από χρόνια, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, με επικεφαλής τη δρα Αντρέα Σνάιντερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα Αλτσχάιμερ και Άνοιας «Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association», ανέλυσαν στοιχεία για μία ομάδα ανθρώπων με μέση ηλικία 54 ετών, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν σε βάθος χρόνου 25 ετών.

Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με όσους ποτέ δεν είχαν υποστεί κάποιο σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, αυτοί που κάποτε είχαν έναν τέτοιο τραυματισμό, στη συνέχεια είχαν 1,25 φορές (25%) μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας, ενώ εκείνοι με ιστορικό δύο ή περισσότερων τραυματισμών στο κεφάλι είχαν υπερδιπλάσιο κίνδυνο άνοιας. Όπως εκτιμήθηκε, σχεδόν το 10% όλων των περιστατικών άνοιας θα μπορούσε να αποδοθεί σε τουλάχιστον έναν προηγούμενο τραυματισμό στο κεφάλι.

Οι επιστήμονες έχουν συνεχώς νέα δεδομένα ότι οι συνέπειες από τους τραυματισμούς αυτού του είδους μπορεί να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις. «Ο τραυματισμός στο κεφάλι αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για άνοια, όμως είναι κάτι που θα μπορούσε να προληφθεί. Τα ευρήματά μας, πάντως, δείχνουν ότι όσο περισσότεροι τέτοιοι τραυματισμοί έχουν υπάρξει τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για άνοια», δήλωσε η Σνάιντερ και τόνισε πως το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω μελέτη.