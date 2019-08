Έρευνα: Έκκληση για εξοβελισμό των προϊόντων με ζάχαρη από τα σχολεία της Βρετανίας

Πηγή: Independent

Έρευνα που έγινε από τον οργανισμό επαγγελματιών οδοντιάτρων Faculty of Dental Surgery (FDS) στο Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών της Αγγλίας (Royal College of Surgeons of England), έδειξε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έγιναν περισσότερες από 100.000 εισαγωγές σε νοσοκομεία παιδιών κάτω των 10 ετών λόγω τερηδόνας.