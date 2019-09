Έρευνα: Η διακοπή της σωματικής δραστηριότητας μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το συγκεκριμένο πόνημα παρουσιάστηκε φέτος στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Έρευνας για το Διαβήτη (Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - EASD), η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.