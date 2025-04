Έρευνα: «Βαθιά ανησυχητικοί» οι κίνδυνοι για τα παιδιά στην πλατφόρμα Roblox - Real.gr

H Roblox άλλαξε τις ρυθμίσεις της τον περασμένο Νοέμβριο, έτσι ώστε οι λογαριασμοί που αναφέρονται ως άτομα κάτω των 13 ετών να μην μπορούν πλέον να στέλνουν απευθείας μηνύματα σε άλλους εκτός από παιχνίδια ή εμπειρίες και να έχουν πρόσβαση μόνο σε μηνύματα δημόσιας μετάδοσης.

Aνησυχητικά είναι τα πορίσματα έρευνας που δείχνουν ότι εύκολα τα παιδιά συναντούν ακατάλληλο περιεχόμενο, όταν αλληλεπιδρούν χωρίς επίβλεψη ενηλίκων στην πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox.

Οι γονείς εκφράζουν επίσης σοβαρές ανησυχίες ότι τα παιδιά βιώνουν εθισμό, βλέπουν τραυματικό περιεχόμενο και προσεγγίζονται από ξένους στον εξαιρετικά δημοφιλή ιστότοπο και εφαρμογή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Σε έρευνα που κοινοποιήθηκε στον Guardian, οι ειδικοί σε θέματα ψηφιακής συμπεριφοράς της Revealing Reality ανακάλυψαν ότι το Roblox επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες να επικοινωνούν με τρόπους που οι περισσότεροι γονείς δεν περίμεναν.

Η Roblox αναγνωρίζει ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μπορεί να εκτεθούν σε επιβλαβές περιεχόμενο και αναφέρει οτι εργάζεται σκληρά για να διορθωθεί αυτό, αλλά ότι απαιτείται συνεργασία σε όλη τη βιομηχανία και κυβερνητική παρέμβαση, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Η πλατφόρμα Roblox διαθέτει εκατομμύρια παιχνίδια και διαδραστικά περιβάλλοντα, γνωστά συλλογικά ως «εμπειρίες». Μέρος του περιεχομένου αναπτύσσεται από τη Roblox, αλλά μεγάλο μέρος του δημιουργείται από χρήστες. Το 2024, η πλατφόρμα είχε περισσότερους από 85 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά, εκ των οποίων το 40% εκτιμάται ότι είναι κάτω των 13 ετών.

