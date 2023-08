«Έρις»: Ποιο είναι το νέο στέλεχος του κορωνοϊού που παραγκωνίζει τον «Αρκτούρο» σε Ευρώπη και Ασία

Όπως αναφέρει η Independent, η «Έριδα» αντιστοιχεί στο 14,6% των κρουσμάτων στη Βρετανία και είναι έτσι το δεύτερο συχνότερο στέλεχος μετά τον «Αρκτούρο» ΧΒΒ.1.5, ο οποίος ευθύνεται για σχεδόν το 40% των κρουσμάτων.

Η «Έρις» έχει προστεθεί από τις 3 Ιουλίου στη λίστα του ΠΟΥ με τις υποπαραλλαγές υπό παρακολούθηση, δεν έχει αναγνωριστεί όμως ως στέλεχος που προκαλεί ανησυχία.

Η ανακοίνωση της βρετανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας (UKHSA) για την Έριδα έρχεται την ώρα που η Βρετανία καταγράφει αύξηση στις διαγνώσεις και εισαγωγές ασθενών Covid-19, αύξηση που ίσως οφείλεται στον βροχερό καιρό των προηγούμενων ημερών και δεν προκαλεί σημαντική ανησυχία.

