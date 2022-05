Για πάντα νέοι - Εξηγεί Μαρία Καρδάση

Η πρόληψη της πρόωρης γήρανσης ξεκινά από την ώρα που γεννιόμαστε καθώς από τότε ξεκινά να μετράει το βιολογικό μας ρολόι!

Της Αιμιλίας Σταθάκου

Οι δυνατότητες είναι τόσο μεγάλες ώστε όταν ένα άτομο περιποιείται σωστά τον εαυτό του μπορεί να φαίνεται μία ή και δύο δεκαετίες νεότερο. Η Μαρία Καρδάση Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης εξηγεί ότι κάθε άτομο που τηρεί τους κανόνες περιποίησης του δέρματος και σεβασμού των δυνατοτήτων του οργανισμού του μπορεί πολύ εύκολα να δείχνει από 10 έως 20 χρόνια νεότερο.

Ας δούμε ποια είναι τα μυστικά της νεότητας, σύμφωνα με την κυρία Καρδάση.

Το γήρας συνήθως θεωρείται η φάση του κύκλου ζωής που αρχίζει μετά τα 65. Σήμερα όμως θεωρείται ότι η εκκίνηση του γήρατος αρχίζει από την ηλικία των 35. Πρόκειται για μια διαδικασία που επιφέρει αλλαγές στο κυτταρικό επίπεδο όλων των συστημάτων του οργανισμού .Δημιουργείται σταδιακή έκπτωση των λειτουργιών τους, μέχρι το τελικό κλείσιμο του βιολογικού ρολογιού.

Ωστόσο η πρόληψη πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία. Τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών μας καθώς και τις συνήθειες τήρησης κανόνων υγιεινής και πρόληψης της καταστροφής του δέρματος , τις δημιουργούμε εμείς. Συνιστούμε λοιπόν τη χρήση αντιηλιακών από την ηλικία των 6 μηνών , χρήση αντιοξειδωτικών από την εφηβεία και χρήση αντιγλυκοζυλιωτικών από την ηλικία των 30 – εποχή που προλαβαίνουμε την αντιστροφή της δημιουργίας των AGEs σε πιο πρώιμα στάδια.

Η γήρανση του δέρματος χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

Την ενδογενή , που εξαρτάται από την κληρονομικότητα , τον τύπο του DNA μας , και

Την εξωγενή, που εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ζούμε

Η ενδογενής γήρανση αρχίζει συνήθως στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής μας. Ελέγχεται από τα γονίδια του κάθε ανθρώπου και η ταχύτητα εμφανισης της διαφέρει από άτομο σε άτομο. Απεικονίζει την κατάσταση της υγείας μας , καθώς και τον τρόπο διατροφής και διαχείρισης των τροφών από τον οργανισμό μας. Αυτή η ενδογενής γήρανση επιφέρει κυρίως αλλαγές στο δέρμα των περιοχών που προστατεύονται από το φως.

Η γλυκοζυλίωση των ιστών

Κύριος μηχανισμός της ενδογενούς γήρανσης είναι η γλυκοζυλίωση των ιστών. Πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία, που συμβαίνει στον οργανισμό μας, κατά την οποία η ζάχαρη του αίματος (γλυκόζη) προσκολλάται , στις πρωτεΐνες του οργανισμού (αιμοσφαιρίνη , κολλαγόνο κ.α.). Οι πρωτεΐνες αυτές τροποποιούνται, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται νέα επιβλαβή μόρια, τα AGESs (Προχωρημένα Προϊόντα Γλυκοζυλίωσης). Η γλυκοζυλίωση προλαμβάνεται μέσω της μειωμένης λήψης ζάχαρης και λευκού αλευριού στο 10 % του συνόλου των ημερησίως προσλαμβανομένων υδατανθράκων , με λήψη 1 mg βιταμίνης Β1 – Β6 ημερησίως , με κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ξηρών καρπών, τροφών που εμποδίζουν την προσκόλληση του γλυκογόνου (ζάχαρης ) στις πρωτεΐνες του οργανισμού μας.Και φυσικά με τη χρήση καλλυντικών προϊόντων που εμποδίζουν τη γλυκοζυλιωτική διαδικασία και με αντι - οξειδωτικές ιδιότητες βιταμίνης C, E

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η εξωγενής γήρανση αρχίζει να γίνεται εμφανής και αυτή περίπου στην ίδια ηλικία με τη γλυκοζυλίωση και οφείλεται στη φθορά που μας προκαλούν όσα μας περιβάλλουν. Ο σοβαρότερος εξωγενής παράγοντας γήρανσης είναι η έκθεση στον ηλιο. Άλλοι παράγοντες είναι το κάπνισμα , οι επαναλαμβανόμενες εκφράσεις του προσώπου , η βαρύτητα καθώς και η θέση που παίρνουμε όταν κοιμόμαστε. Κύριος μηχανισμός της εξωγενούς γήρανσης είναι η κυτταρική οξείδωση. Πρόκειτια για την κυτταρική προσβολή από τις ελεύθερες ρίζες, ασταθείς χημικές ενώσεις που τους λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Οι συνέπειες της οξείδωσης για όλο τον οργανισμό, και ειδικότερα για το δέρμα, είναι τεράστιας σημασίας. Μειώνονται οι αντοχές του απέναντι στο χρόνο. Το DNA κάθε κυττάρου έχει καταγραμμένο τον τρόπο λειτουργίας του για να είναι υγιές. όταν το τροποποιούμε λόγω της οξείδωσης , αλλάζει τις αναπαραγωγικές και τις αμυντικές του δυνατότητες.Ετσι το δέρμα γίνεται πιο ευαίσθητο απέναντι στο ηλιακό φως και στην περιβαλλοντική μόλυνση με αποτέλεσμα να εμφανίζονται: ρυτίδες , πλαδαρότητα, ηλιακές φακίδες καθώς και προκαρκινικές και καρκινικές βλάβες .Η διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ ελεύθερων ριζών και αντιοξειδωτικών αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού, προκαλεί το λεγόμενο οξειδωτικό στρες.

Η υπερέκθεση στους οξειδωτικούς παράγοντες , ενδογενείς και εξωγενείς , όπως το στρες , η κακή διατροφή η υπερκατανάλωση αλκοόλ, η υπερέκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, το κάπνισμα, η μόλυνση, η μη σωστή περιποίηση του δέρματος , ασφαλώς είναι επαρκείς λόγοι για να <νικηθούν >οι αμυντικοί μηχανισμοί μας.

Πρόληψη

Μια πολύ καλή λύση για το δέρμα είναι και η καθημερινή χρήση βιταμίνης Ε και C. Πηγές βιταμίνης Ε είναι τα αμύγδαλα , τα φουντούκια, τα φιστίκια, τα σπαράγγια, το αβοκάντο, οι ελιές, το σπανάκι και τα πράσινα λαχανικά. Τη βιταμίνη C , από την άλλη, τη βρίσκουμε στα εσπεριδοειδή αλλά και σε άλλα φρούτα και λαχανικά όπως πιπεριές και ακτινίδια. Θεωρείται ότι υψηλές καθημερινές δόσεις βιταμίνης C προστατεύουν το δέρμα από τη χρόνο και φωτογήρανση. Επιπλέον , βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων του μεταβολισμού, διατηρεί το μυικό τόνο και την υγεία του δέρματος και υποστηρίζει την ανοσολογική και νευρική λειτουργία

Λυκοπένιο

Το λυκοπένιο είναι η χρωστική ουσία που δημιουργεί το κόκκινο χρώμα στις ώριμες ντομάτες. Ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης ουσία. Σημειώνουμε ότι το λυκοπένιο στον επεξεργασμένο πολτό ντομάτας είναι 4 φορές πιο βιοδιαθέσιμο βιολογικά από ότι το λυκοπένιο στη φρέσκια ντομάτα.Το σερβίρισμα των παραγώγων της ντομάτας με ελαιόλαδο διευκολύνει την απορρόφηση του λυκοπενίου από το έντερο.

Τέλος ας πούμε όχι στα τηγανιτά, στα ψητά στα κάρβουνα , στα καπνιστά και στα παραψημένα τρόφιμα. Να θυμόμαστε ότι είναι πηγές ελεύθερων ριζών και παράγοντες διευκόλυνσης της γλυκοζιλιωτικής διαδικασίας. Αν αποφασίσουμε να διατηρήσουμε κανόνες υγιεινής διατροφής η καλή υγεία και η καλή εικόνα του δέρματός μας είναι στόχοι εφικτοί.