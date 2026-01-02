Γιατί φέτος έχουμε τόσο μεγάλη έξαρση των ιώσεων - Πόσο θα διαρκέσει - Real.gr

Για την έξαρση των ιώσεων και της γρίπης μετά τις γιορτές μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ η παθολόγος Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Θέλοντας αρχικά να εξηγήσει γιατί φέτος έχουμε τόσο μεγάλη έξαρση των ιώσεων και της γρίπης η καθηγήτρια επιδημιολογίας στην Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ ανέφερε: «Έχουμε καταρχήν τις ιώσεις οι οποίες μονοπωλούν, οι αναπνευστικές ιώσεις είναι κυρίως τον χειμώνα, φέτος τις συζητάμε ακόμα περισσότερο επειδή έχει εμφανιστεί η superflu-υπεργρίπη, η γρίπη Κ, που είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης A που φαίνεται πολύ πιο μεταδοτικός και σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης έκανε πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας όπως στην Mεγάλη Βρετανία. Στη Νέα Υόρκη βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις και πάρα πολλά περιστατικά και είχαν και 3.000 θανάτους ανάμεσά τους και 8 θανάτους παιδιών».

Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου η κα Ψαλτοπούλου καθησύχασε λέγοντας ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις του ECDC το παρόν εμβόλιο είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό άνω του 55%. «Και εμάς επειδή μας ενδιαφέρει η σοβαρή νόσηση είναι αποτελεσματικό στην σοβαρή νόσηση. Το εμβόλιο παραμένει αποτελεσματικό για να αποφύγουμε και τον ιό της γρίπης και τους άλλους αναπνευστικούς ιούς», είπε.

Η κα Ψαλτοπούλου τόνισε ότι υπάρχει μια τριπλέτα μέτρων για να αποφύγουμε τον ιό της γρίπης και τους άλλους ιούς. «Καταρχήν είναι ο εμβολιασμός, ο οποιοσδήποτε μπορεί να το κάνει δωρεάν» είπε, προσθέτοντας στη συνέχεια τις κατηγορίες των ανθρώπων που πρέπει να εμβολιαστούν. Για την γρίπη, οι άνω των 60, τα παιδάκια κάτω των 5 και όσοι έχουν θέματα υγείας από 5-59 ετών.

«Το δεύτερο μέτρο είναι η μάσκα για τις ευπαθείς ομάδες σε χώρους με συνωστισμό. Και το τρίτο μέτρο, που είναι επίσης πολύ βασικό όταν έχουμε μια συμπτωματολογία από το ανώτερο και το κατώτερο αναπνευστικό, τα παιδάκια μπορεί να έχουν και άλλα συμπτώματα, να πάμε στον γιατρό μας γιατί ειδικά στις ευπαθείς ομάδες όσο νωρίτερα διαγνωστούμε τόσο πιο άμεσα μπορούμε να πάρουμε αντιϊκα φάρμακα τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά στη σοβαρή νόσηση».

Σε σχέση με το πόσο θα διαρκέσει αυτή η περίοδος της έξαρσης των ιώσεων η καθηγήτρια είπε ότι πρόκειται για ζήτημα που θα μας απασχολεί για τους δυο πρώτους μήνες του έτους. «Ακόμα και τώρα μπορούμε να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο γιατί έχουμε αυτήν την έκρηξη η οποία αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τον Φεβρουάριο», είπε συγκεκριμένα.