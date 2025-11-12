Γιατρέ, τι να τρώμε το βράδυ; - Real.gr

Βραδινό γεύμα, ένα γεύμα που έχει κατηγορηθεί ουκ ολίγες φορές για ποικίλα θέματα όπως ότι παχαίνει, ότι μετά τις 8μμ. δεν πρέπει να τρώμε, ότι απαγορεύονται οι αμυλούχες τροφές, πως ότι καταναλωθεί το βράδυ εναποθηκεύεται σε σωματικό λίπος και πολύ άλλοι ακόμα ισχυρισμοί.

Η αλήθεια είναι πως μετά από μια εξαντλητική ημέρα το βραδινό γεύμα φαντάζει αδύνατο να παρασκευαστεί από εμάς, καταφεύγοντας στην εύκολη λύση του πρόχειρου φαγητού ή τείνουμε να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες φαγητού λόγω της έλλειψης μικρών και συχνών γευμάτων.

Ένα ισορροπημένο βραδινό θα πρέπει να περιλαμβάνει τροφές κι από τις τρεις πηγές ενέργειας, υδατάνθρακές, πρωτεΐνες και λιπαρά στις κατάλληλες ποσότητες. Πιο αναλυτικά, ένα υγιεινό βραδινό γεύμα συνήθως περιέχει λαχανικά, μια μικρή μερίδα αμυλούχων τροφίμων ή δημητριακά, κρέας με χαμηλή ως μέση περιεκτικότητα σε λιπαρά καθώς και πηγή καλών λιπαρών οξέων.

Αφιερώστε μόνο 10-15 λεπτά από το χρόνο σας, φτιάχνοντας ένα υγιεινό, γρήγορο, θρεπτικό και νόστιμο βραδινό γεύμα που θα αγαπήσει όλη η οικογένεια. Με αυτό τον τρόπο θα υιοθετήσετε νέες διατροφικές και πιο υγιεινές συνήθειες, οι οποίες θα βοηθήσουν εσάς και τα μικρότερα μέλη της οικογένειας σας να διατηρήσετε ένα υγιές σωματικό βάρος.

Διαβάστε τις 10 υγιεινές εύκολες επιλογές για βραδινό από τον Θαλή Παναγιώτου.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ;

Το αλκοόλ και η καφεΐνη διεγείρουν τον οργανισμό και μπορεί να δημιουργήσουν πιθανά προβλήματα στον ύπνο. Αν είστε ευαίσθητοι σε αυτές τις ουσίες αφήστε ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ωρών μεταξύ της κατανάλωσή τους και του ύπνου καθώς αυτά μπορεί να σας αποτρέψουν από το να κοιμηθείτε. Τροφές και ροφήματα πλούσια σε καφεΐνη είναι ο καφές, τα ενεργειακά ποτά και αναψυκτικά με καφεΐνη, το τσάι και η σοκολάτα.

Τρόφιμα αυξημένα σε λιπαρά κάλο είναι να αποφεύγονται αργά το βράδυ. Είναι πιο δύσκολο για τον οργανισμό να αφομοιώσει και διασπάσει αυτές τις τροφές συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα ύπνου, ειδικά εάν υποφέρετε από δυσπεψία.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ!

Απολαύστε το φαγητό σας! Συνήθως τις βραδινές ώρες τα περισσότερα μέλη της οικογένειας είναι ήδη σπίτι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αφιερώσετε ποιοτικό χρόνο όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι , να μοιραστείτε σκέψεις, να μιλήσετε ξεχνώντας για λίγο την τηλεόραση, το κινητό και τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Το φαγητό πέρα από απαραίτητο είναι και απόλαυση στιγμών, γεύσεων, φέρνει την οικογένεια και τους φίλους πιο κοντά χτίζοντας υγιείς σχέσεις.

