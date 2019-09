Η έκθεση σε ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες προγεννητικά και στην παιδική ηλικία επηρεάζει την αρτηριακή πίεση

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συγκεκριμένη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of the American College of Cardiology» είναι η πρώτη που αντί να εξετάσει ξεχωριστά το πώς ο κάθε παράγοντας επιδρά στην αρτηριακή πίεση, χρησιμοποίησε μια πιο ολιστική προσέγγιση, αναλύοντας το πώς ή έκθεση σε περισσότερους από 200 περιβαλλοντικούς παράγοντες επηρεάζει την αρτηριακή πίεση.